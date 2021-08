Công an Thái Nguyên thông tin vụ PGĐ Sở KH-ĐT bị tố sàm sỡ nữ cán bộ

Sáng nay 6.8, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có thông tin chính thức về đơn trình báo của một nữ cán bộ Sở KH-ĐT tỉnh Thái Nguyên về việc đã bị ông Đ.D.A, Phó giám đốc Sở này, xâm phạm nhân phẩm , danh dự ngay tại cơ quan.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 20 giờ ngày 3.8, Công an TP.Thái Nguyên nhận được đơn trình báo và đề nghị khởi tố vụ án , khởi tố bị can của chị N.T.T, là cán bộ Sở KH-ĐT tỉnh Thái Nguyên.