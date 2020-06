Điều động Phó giám đốc Công an Thái Bình làm Giám đốc Công an Thái Nguyên

Sáng nay, 30.6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lễ trao quyết định, bổ nhiệm tân Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên vừa được Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức trong chiều qua, 29.6, có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải ; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc.

Tại buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, đại tá Bùi Đức Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình , được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên có hiệu lực từ ngày 1.7.

Đại tá Bùi Đức Hải sẽ đảm nhận cương vị công tác mới, thay cho thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, nghỉ hưu.

Chia sẻ tại buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Văn Thành bày tỏ và tin tưởng, trên cương vị công tác mới, đại tá Bùi Đức Hải tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh.

Đại tá Bùi Đức Hải cũng khẳng định quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực trong công tác, cùng với tập thể cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.