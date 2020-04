Công an Thái Bình truy bắt một đàn em Đường 'Nhuệ' đang bỏ trốn

Theo Công an tỉnh Thái Bình, qua công tác điều tra, mở rộng vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30.3 tại nhà bị can Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, ở số 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), ngày 12.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Xuân Hòa (44 tuổi ngụ khu Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Đào Văn Bằng (36 tuổi, ngụ số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).