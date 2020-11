Công an Thanh Hóa giải cứu 4 cô gái đang bị lừa bán sang Trung Quốc

Ngày 23.11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ án triệt phá đường dây mua bán phụ nữ xuyên quốc gia , bắt giữ 3 nghi phạm, giải cứu thành công 4 cô gái trẻ.

Cụ thể, ngày 3.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an H.Thọ Xuân (Thanh Hóa) bắt quả tang Nguyễn Thị Dương (26 tuổi, ngụ xã Quảng Chính, H.Quảng Xương, Thanh Hóa) đang dùng ô tô chở 4 cô gái trẻ (2 người ngụ tỉnh Thanh Hóa, 1 người ngụ tỉnh An Giang và 1 người ngụ tỉnh Cà Mau) từ khu vực sân bay Thọ Xuân (H.Thọ Xuân) ra khu vực biên giới phía Bắc để tổ chức vượt biên trái phép sang Trung Quốc