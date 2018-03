Công an Thanh Hóa thông tin vụ Phó bí thư tỉnh bị đồn có 'bồ nhí'

Chiều 22.3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông báo kết quả điều tra ban đầu việc trên Facebook xuất hiện thông tin ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, có “bồ nhí”.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 19.3, tài khoản Facebook có nickname Sơn Thai đăng tải một số thông tin, hình ảnh có liên quan đến ông Đỗ Trọng Hưng và chị Nguyễn Thị Trang (công tác tại Phòng Biên tập, Đài PT-TH tỉnh Thanh Hóa). Các hình ảnh, nội dung tin nhắn cho rằng chị Trang là “bồ nhí” của ông Hưng.

Làm việc với cơ quan công an, chị Trang xác nhận các hình ảnh trên mạng xã hội đúng là chị, nhưng nội dung tin nhắn là do đối tượng xấu tự dựng chuyện, vu khống. Chị Trang cũng khẳng định không hề quen biết với ông Đỗ Trọng Hưng, chỉ nghe tên ông Hưng qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, ông Đỗ Trọng Hưng cũng khẳng định không biết gì về chị Trang.



Sau khi kiểm tra các dữ liệu trên máy điện thoại của chị Trang đang sử dụng, bao gồm danh sách các cuộc gọi, tin nhắn đi, tin nhắn đến đều không phát hiện có thông tin gì liên quan đến ông Đỗ Trọng Hưng, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định: "Các hình ảnh và nội dung tin nhắn đăng tải trên Facebook Sơn Thai là do đối tượng tự tạo và chụp lại gán ghép với hình ảnh của chị Trang được sao chép trên Facebook cá nhân của chị. Đối tượng đã tạo dựng tin nhắn có nội dung bịa đặt, sử dụng Facebook đăng tải, phát tán với động cơ, mục đích xấu, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân của ông Đỗ Trọng Hưng, nhằm gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn". Công an tỉnh đang phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục điều tra, truy tìm đối tượng đã đăng tải thông tin trên để xử lý.