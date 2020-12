Công an thông tin nguyên nhân vụ nổ căn nhà ở Q.Phú Nhuận

Tối 23.12, liên quan vụ ngôi nhà bị sập sau tiếng nổ lớn trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), lãnh đạo Công an Q.Phú Nhuận xác nhận đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ nổ. Theo nguồn tin này, nguyên nhân vụ nổ xảy ra do rò rỉ gas.

Cũng theo nguồn tin, chưa phát hiện tác động nào từ bên ngoài gây ra vụ nổ.

Tiếng nổ tại một quán bún trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, nghi do nổ bình gas Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, khoảng 5 giờ 30 ngày 22.12, người dân nghe tiếng nổ lớn vang lên từ quán bún, rung chuyển những căn nhà gần đó. Quán bún lúc này không có người bên trong. Tường quán và công ty xuất nhập khẩu kế bên bị sập, vách tiệm hớt tóc liền kề bị nứt. Các mảnh vỡ bê tông, cốt thép, kính, chén dĩa, bàn ghế... văng tứ tung. Chủ căn nhà là là ông H.T.S (45 tuổi).

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an Q.Phú Nhuận phối hợp với các phòng chức năng của Công an TP.HCM và các đội nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, làm việc với những người liên quan, điều tra làm rõ vụ nổ ở Phú Nhuận.

Khám nghiệm ban đầu, căn nhà bị sập toàn bộ phần cửa trước, văng ra đường, phần tường 2 bên phía trước bị hư hỏng nặng. Sau khi vụ nổ xảy ra, cơ quan chức năng đã đưa ra nghi vấn có khả năng do vật liệu nổ gây ra. Tuy nhiên đến nay cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân gây nổ là do rò rỉ gas.