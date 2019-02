Công an thông tin vụ 'ông Tây dùng búa đánh vào đầu học sinh'

Ngày 19.2, Công an Q.Tân Bình đã cung cấp thông tin vụ “ông Tây chạy xe máy dùng búa chém người đi đường” gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua.

Theo đó, ngày 14.2, Công an Q.Tân Bình tiếp nhận ba vụ “cố ý gây thương tích” xảy ra tại địa bàn quận. Cụ thể, chiều 4.2, anh L.V.V (39 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Thăng Long (Q.Tân Bình) thì bị một người đàn ông điều khiển xe máy đi từ phía sau lao lên dùng dao chém vào mặt . Anh L.V.V được đưa đi bệnh viện cấp cứu với chẩn đoán: tổn thương nội sọ não.

Chiều 10.2, anh T.N.Đ.K (27 tuổi, ngụ Tiền Giang) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình) thì bị một người đàn ông chạy xe máy lao lên chặn đầu xe và cầm búa đập vào mặt. Nạn nhân bị chấn thương đầu và gãy xương mũi.

Tiếp đó, sáng 14.2, anh P.M.T (17 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) điều khiển xe máy lưu thông trên địa bàn Q.Tân Bình cũng bị một người đàn ông dùng cây búa đập trúng mặt rồi tăng ga bỏ chạy. Anh P.M.T bị gãy xương gò má bên phải.

Qua truy xét, Công an Q.Tân Bình làm việc với V.T.P (36 tuổi) ngụ tại đường Bùi Thị Xuân (P.3, Q.Tân Bình). Tại cơ quan công an, P. thừa nhận việc dùng búa đánh gây thương tích cho 3 nạn nhân trên dù không có mâu thuẫn gì, nguyên nhân do tinh thần rối loạn. Tại nơi ở của P., lực lượng công an phát hiện một búa lưỡi rộng 7 cm, mũ bảo hiểm...

P. cũng khai năm 2014 có gây thương tích cho một người đàn ông tại TX.Thuận An (Bình Dương) và bị Công an TX.Thuận An bắt, khởi tố, tạm giam. Sau khoảng hai tháng, P. bị đưa đi chữa bệnh tâm thần bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa, sau đó được cho về nhà.

Gia đình P. cung cấp cho cơ quan công an các giấy tờ: Phiếu khám sức khỏe tâm thần và giấy ra viện do Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa cấp. Phần chẩn đoán và kết luận ghi: Kết luận chẩn đoán bệnh: tâm thần phân liệt thể Paranoid (F20.0ICD10); Giấy ra viện do Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cấp chẩn đoán: rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất kích thích khác, bao gồm cả caffein (rối loạn tâm thần)...

Theo Công an Q.Tân Bình, P. có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt, đang điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM nhưng ngày 14.1 gia đình làm đơn xin cho được xuất viện về nhà ăn Tết đến nay.

Tuy nhiên, P. có hành vi dùng búa chém vào mặt của người đi đường là rất nguy hiểm, nên Công an Q.Tân Bình đã duyệt cho gia đình bảo lãnh để đưa đến Bệnh viện Tâm thần TP.HCM tiếp tục điều trị. Công an sẽ tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị xử lý hành vi của P.

“Nhìn hình ảnh ban đầu P. giống người nước ngoài nên người dân nhầm tưởng là “ông Tây”. Đến nay, Công an Q.Tân Bình chỉ mới tiếp nhận ba trường hợp phản ánh việc bị P. đánh, chém”, đại diện Công an Q.Tân Bình cho biết.