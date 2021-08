Công an TP.Đồng Xoài bắt giữ đôi nam nữ tàng trữ trái phép chất ma túy

Sáng 15.8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đã tạm giữ Nguyễn Thị Cẩm Trí (32 tuổi, ngụ An Giang) và Đỗ Hữu Toàn (31 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài, Bình Phước) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đỗ Hữu Toàn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo trung tá Trần Hữu Dũng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Đồng Xoài, khoảng 8 giờ 40 phút, Tổ tuần tra, kiểm soát Công an TP.Đồng Xoài đang tuần tra việc chấp hành Chỉ thị 16 trên đường ĐT.741 thì phát hiện Đỗ Hữu Toàn và Nguyễn Thị Cẩm cùng đi trên xe máy BS 59H1 – 662.91 lưu thông từ hướng TP.Đồng Xoài đi TP.HCM.

Tang vật công an phát hiện, thu giữ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Lực lượng cho dừng phương tiện để kiểm tra, thì cả 2 cho biết vừa đi lấy hàng tại ngã 3 Hùng Vương (P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài) và đang trên đường về.

Thấy biểu hiện nghi vấn, lực lượng đề nghị mở gói hàng để kiểm tra thì Toàn và Cẩm lên xe tăng ga bỏ chạy về hướng TP.HCM. Công an đã truy đuổi gần 1 km thì dừng xe của 2 người này.

Sau gần 1 km truy đuổi, Toàn cùng bạn gái đã bị bắt cùng số tang vật ẢNH: HOÀNG GIÁP

Mở gói hàng ra, lực lượng công an phát hiện 3 bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng và nhiều viên nén màu xanh, nghi là ma túy. Ngay sau đó, công an đã khống chế Đỗ Hữu Toàn, đồng thời phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đồng Xoài bắt giữ cả 2 đưa về trụ sở để điều tra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hiện vụ việc đôi nam nữ tàng trữ trái phép chất ma túy đang được Công an TP.Đồng Xoài tiếp tục điều tra, làm rõ.