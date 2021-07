Công an TP.Hà Nội đã bắt được Lê Dũng Vova

Chiều 30.6, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã bắt được Lê Văn Dũng (còn gọi Lê Dũng Vova , 52 tuổi, quê ở H.Ứng Hòa, trú tại P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội).