Công an TP.Hà Nội giải thích về yêu cầu rà soát nhu cầu người muốn rời thủ đô

Ngày 15.8, theo thông tin từ UBND TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội mới ra văn bản về việc rà soát nhu cầu trờ về các địa phương khác của người dân đang cư trú trên địa bàn.

Cụ thể, văn bản của Công an TP.Hà Nội ra ngày 13.8 gửi Trưởng công an các quận, huyện, thị xã về việc rà soát nhu cầu trở về các địa phương của người dân đang cư trú trên địa bàn. Theo văn bản, Công an TP.Hà Nội cho hay, để tránh tình trạng người dân tự ý di chuyển bằng xe cá nhân về địa phương nơi cư trú, không đảm bảo các yêu cầu về kiểm soát, phòng chống dịch trước tình hình bệnh diễn biến phức tạp.