Công an TP.HCM đã bắt giữ tử tù nhiễm Covid-19 trốn khỏi trại tạm giam

Theo đó, ngày 15.7, đại tá Trần Văn Lào (Trưởng phòng Cơ quan CSĐT (PC01 - Công an TP.HCM) ký quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận) về tội "trốn khỏi nơi giam" , đồng thời ký quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can này.

Theo hồ sơ, ngày 25.2.2014, An nảy sinh ý định cướp xe máy của Đ. (bạn thân của An - PV) nên mua thuốc an thần rồi hẹn nạn nhân đi uống cà phê tại Q.6 nhưng bất thành do nạn nhân thấy nước đắng và nhổ ra.

Đến tối 26.6.2014, An tiếp tục hẹn Đ. đến nhà trọ của mình tại đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) rồi pha thuốc an thần vào nước cho nạn nhân uống. Qua thời gian ngấm thuốc, An tưởng nạn nhân đã chết nên nhét vào bao tải và chở đến cầu Phú Mỹ (Q.7) ném xuống sông.

Để xóa dấu vết, An dùng ĐTDĐ của nạn nhân gọi cho người thân (mẹ của nạn nhân - PV) bịa chuyện An bị bắt cóc, đòi 500 triệu đồng tiền chuộc. Sau đó An đã bị bắt giữ. Năm 2015, An bị TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình về tội giết người, cướp tài sản.

An sau đó bỏ trốn khỏi nơi giam giữ khi đang nhiễm Covid-19 và vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.