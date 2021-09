Công an TP.HCM đã xét, đề nghị đặc xá cho 58 phạm nhân dịp lễ 2.9

Theo Công an TP, trước đó, ngày 20.8, Công an TP đã tổ chức xét, đề nghị đặc xá cho 58 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an TP nhân dịp Quốc khánh 2.9.

Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết quá trình xét hồ sơ được tiến hành đúng pháp luật, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng đối tượng và các điều kiện theo quy định.