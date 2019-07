Công an TP.HCM điều tra vụ biệt thự ca sĩ Nhật Kim Anh mất trộm hơn 5 tỉ

Ngày 16.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Công an H.Bình Chánh điều tra, truy tìm hung thủ gây ra vụ trộm tại biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh (tên thật là Đỗ Thị Kim Huệ, 34 tuổi) nằm trong khu dân cư Camellia (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) vào ngày 14.7.

Theo điều tra ban đầu từ công an, tối 14.7, ca sĩ Nhật Kim Anh đến Công an H.Bình Chánh trình báo về việc bị kẻ trộm đột nhập căn biệt thự tại khu dân cư Camellia, dùng xà beng phá hai két sắt lấy tiền mặt, vàng, trang sức… tổng giá trị trên 5 tỉ đồng. Ca sĩ Nhật Kim Anh khai báo, trên đường từ Cần Thơ trở về nhà, chị dùng điện thoại xem camera an ninh tại nhà, phát hiện hai két sắt trong phòng ngủ đã bị đục phá. Khi ca sĩ Nhật Kim Anh về đến nhà, tên trộm đã tẩu thoát, lấy đi rất nhiều tài sản trong két sắt.