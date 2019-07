Truy tìm 'siêu trộm' đột nhập cửa hàng, lấy 80 điện thoại chỉ trong 17 phút

Ngày 2.7, Công an H.Quế Sơn (Quảng Nam) xác nhận đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Duy Thuận (35 tuổi, ở xã Hương An, H.Quế Sơn), chủ cửa hàng di động kiêm dịch vụ cầm đồ Duy Thuận về việc cửa hàng này bị trộm đột nhập vào lấy đi 80 ĐTDĐ giá trị khoảng 400 triệu đồng. Hiện công an đang truy tìm kẻ 'siêu trộm ' gây ra vụ trộm điện thoại táo tợn này.