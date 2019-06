'Siêu trộm' hàng loạt biệt thự, nhà nghỉ ở Đà Lạt

Ngày 4.6, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Văn Minh (24 tuổi, trú Bắc Giang) về hành vi trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt đưa Minh đi thực nghiệm hiện trường

Giở trò "đạo chích" khi đi du lịch hết tiền

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trước đó khoảng 22 giờ đêm 28.11.2018, sau khi đi du lịch Đà Lạt hết tiền, Minh đột nhập vào một biệt thự ở đường Đặng Thái Thân (P.3, TP.Đà Lạt) qua cửa thông gió để trộm tài sản.

Phát hiện nhà không có người, Minh vào phòng ngủ lục tìm tài sản nhưng không có. Lúc ấy, bất ngờ gia chủ trở về, Minh liền chui xuống gầm giường nín thở nằm trốn. Được khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, khi gia chủ đã ngủ say, Minh chui ra và lén đến bàn trang điểm trộm 4 điện thoại di động các loại, cùng iPad, 2 đồng hồ đeo tay, 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, 1 đôi bông tai màu bạc, 2 quẹt Zippo và lục túi áo lấy 2 triệu đồng.

Trộm xong, "siêu trộm" trốn ra ngoài theo đường cũ rồi đi xe khách về TP.HCM bán lấy tiền tiêu xài và chỉ giữ lại một đồng hồ để đeo.

Trót lọt 4 vụ chỉ trong đêm giao thừa

Tiếp đó, vào đêm giao thừa Tết dương lịch 2019, Minh trở lại Đà Lạt và đột nhập nhiều biệt thự, nhà nghỉ thực hiện thành công 4 vụ trộm cắp tài sản khác. Trong đêm giao thừa này, Minh đã trộm được hàng chục tài sản các loại, gồm điện thoại di động, iPad, xe gắn máy, tiền mặt… rồi trốn về TP.HCM bán các đồ vật lấy tiền tiêu xài.

Điều đáng nói, tất cả những nơi Minh đột nhập đều được trang bị nhiều camera quan sát xung quanh, nhưng Minh vẫn thản nhiên đi vào và vào tận phòng ngủ đang có người để thực hiện hành vi trộm tài sản.

Đơn cử như tại một nhà nghỉ trên đường Hồ Xuân Hương (P.9, TP.Đà Lạt), nhà này trang bị rất nhiều camera ở cổng và sân, nhưng Minh vẫn liều lĩnh đi vào và phát hiện 1 phòng không đóng cửa. Minh mở cửa vào thấy 6 phụ nữ đang ngủ (gồm 4 người trên giường, 2 người dưới nền), nhưng Minh bình tĩnh đến đầu giường trộm 4 điện thoại di động đang sạc pin và lục 1 giỏ xách trộm 11 triệu đồng.

Lưới trời lồng lộng...

Sau khi bán các tài sản trộm được, "siêu trộm" trở về quê xin vào làm công nhân cho 1 công ty ở Bắc Giang, và làm “người lương thiện”, tuy nhiên “lưới trời lồng lộng”, cuối cùng Minh cũng sa lưới pháp luật.

Nhận được tin báo của các bị hại, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt lập tức vào cuộc, lập chuyên án truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sau nhiều ngày truy tìm ở các tỉnh phía bắc, các trinh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt đã bắt được Minh ở Quảng Ninh khi Minh rời Bắc Giang trốn vào đây. "Siêu trộm" này bị di lý về Công an TP.Đà Lạt để tiếp tục điều tra, xử lý.