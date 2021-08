Công an TP.HCM kêu gọi người dân khai báo 'di biến động dân cư' tại nhà

Sáng 15.8, Công an TP.HCM cho biết, tất cả các chốt kiểm soát tại 12 cửa ngõ TP.HCM do Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM đảm trách và tất cả các chốt ở các quận, huyện đều phải khai báo thông tin 'di biến động dân cư' (thông tin di chuyển dựa trên dữ liệu dân cư quốc gia).

Theo đó, tại 12 chốt cửa ngõ TP việc kê khai thông tin thực hiện từ tối 12.8, và các chốt ở quận, huyện TP triển khai từ ngày 14.8.

Vẫn loay hoay, ùn ứ ở chốt kiểm tra di biến động dân cư nội thành TP.HCM

Theo Công an TP, để tránh việc người dân ra đường ùn ứ cục bộ tại các chốt gây tắc nghẽn giao thông, Công an TP kêu gọi người dân nên khai báo 'di biến động dân cư' tại nhà.

Kiểm tra khai báo 'di biến động dân cư' khi qua chốt tại Lý Chính Thắng - Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM Ảnh: Khả Hòa

Như Thanh Niên ghi nhận, hôm nay đã là ngày thứ 2 triển khai khai báo 'di biến động dân cư', nhưng tại các chốt trực của một số quận, huyện ùn tắc cục bộ vì người dân phải xếp hàng để mở điện thoại quét mã QR và khai báo mới được qua chốt. Lực lượng chức năng phải rất vất vả để hướng dẫn, giải thích cho người dân trong việc khai báo này. Người dân cũng rất bối rối, gặp nhiều khó khăn trong việc khai báo.

Lại tạm “xả chốt” kiểm tra di biến động dân cư vì ùn ứ ở TP.HCM

Theo Công an TP.HCM, ngoài việc khai báo trực tiếp tại các chốt trực của quận, huyện, TP thì người dân có thể kê khai thông tin di biến động tại nhà theo địa chỉ : https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Việc kê khai thông tin di biến động sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Người dân truy cập vào Hệ thống quản lý tờ khai y tế theo địa chỉ website https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc quét mã QR code bằng ứng dụng Zalo hoặc ứng dụng quét mã QR code để vào biểu mẫu khai báo y tế

Mã QR Code để người dân vào khai báo Ảnh: Công an cung cấp

Bước 2: Đọc kỹ và điền chính xác các thông tin vào các ô trong biểu mẫu khai báo (ô có dấu sao “*” biểu thị việc bắt buộc phải nhập)

Bước 3: Nhập mã xác thực vào ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo

Bước 4: Nhấn nút “Gửi đi ” và chờ cho đến khi màn hình xuất hiện thông báo mã QR code, người dân chụp lại màn hình hoặc chọn để lưu mã.

Bước 5: Xuất trình mã QR code cho cán bộ tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin kèm theo CMND/CCCD.