CSGT TP.HCM: 6 tháng đầu năm 2021 lập biên bản 12.823 người vi phạm nồng độ cồn

Ngày 26.6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, PC08 đã lập biên bản hơn 12.823 người vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có 364 trường hợp xe ô tô và 12.459 trường hợp là xe máy.

Qua điều tra, giải quyết TNGT, PC08 xác định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có uống rượu, bia là nguyên nhân phổ biến dẫn đến TNGT. Hầu hết các vụ TNGT (kể cả va quẹt) mà CSGT phát hiện, xử lý có liên quan đến nồng độ cồn và chất kích thích thì người điều khiển phương tiện thường có biểu hiện không tỉnh táo.

Có những vụ TNGT mà người gây ra tai nạn say rượu đến mức không đứng vững để thổi vào máy đo nồng độ cồn. Một số đối tượng còn quá khích, cự cãi, chống đối thậm chí tấn công, gây nguy hiểm cho cán bộ, chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ , PC08 cho biết.

Qua đó, PC08 cũng cho biết các vụ TNGT do người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, cụ thể như: Vào lúc 21 giờ 10 phút, ngày 17.2, V.M.S (34 tuổi) trú Q.Bình Thạnh chạy xe ô tô tải lưu thông trên đường Phạm Hùng (hướng từ đường Nguyễn Văn Linh, Q.7 về cầu Chánh Hưng) thì xảy ra va chạm với xe máy do anh T.M.T (40 tuổi, trú Q.8) điều khiển chở theo hai người ngồi sau. Vụ tai nạn làm anh T. tử vong khi đưa đến bệnh viện. Nguyên nhân vụ TNGT được xác định do người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong hơi thở.

Do đó, PC08 cho biết, trong thời gian tới, lực lượng CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, tập trung theo chuyên đề kiểm tra, xử lý các tài xế sau khi uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông; chú trọng thời điểm vào các buổi tối, ngày nghỉ, lễ, tết.