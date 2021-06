CSGT TP.HCM: 6 tháng đầu năm 2021 xảy ra 1.135 vụ TNGT, làm 310 người chết

Ngày 26.6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, TP.HCM xảy ra 1.135 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ (kể cả va chạm), làm chết 310 người, bị thương 724 người. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ TNGT trên địa bàn TP.HCM giảm 169 vụ (-12%), tăng 77 người chết (+33%) và giảm 223 người bị thương (-24%).

Qua điều tra, giải quyết TNGT, PC08 xác định nguyên nhân chính dẫn đến các vụ TNGT thương tâm trong 6 tháng đầu năm 2021 là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Trong đó, lỗi vi phạm dẫn đến TNGT chủ yếu là người dân đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định và đối tượng gây TNGT phần lớn là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; thời gian xảy ra TNGT tập trung vào khung giờ từ 18 giờ - 24 giờ.

Qua đó, PC08 cũng cho biết một số vụ TNGT nghiêm trọng do người điều khiển xe máy đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định , cụ thể như:

Khoảng 1 giờ 15 phút, ngày 18.1, anh N.C.M. (17 tuổi) trú tại P. Thạnh Xuân, Q.12 chạy xe máy lưu thông trên đường TX21 (hướng từ đường TX13 ra hướng đường Tô Ngọc Vân, TP.Thủ Đức) thì va chạm với xe máy do anh N.N.T (19 tuổi) trú tại Q.12 điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm anh N.C.M tử vong, anh N.N.T bị thương nặng.

Một vụ TNGT khác xảy ra vào khoảng 2 giờ 20 phút, ngày 17.3, anh P.Đ.N. (29 tuổi) trú tại P. Tân Chánh Hiệp, Q.12 chạy xe ô tô con lưu thông trên đường Đông Bắc (hướng từ Bệnh viện Q.12 về giao lộ Tô Ký và Đông Bắc). Khi đến P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, anh N. va chạm với xe máy do anh M.N.H.S. (25 tuổi) trú tại H.Hóc Môn điều khiển lưu thông chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm anh M.N.H.S. bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Cũng theo PC08 cho biết, khoảng 13 giờ 20 phút, ngày 3.6, ông P.Q.H. (41 tuổi) trú Q.9 chạy xe ô tô lưu thông trên Quốc lộ 50 (hướng từ đường Nguyễn Văn Linh, Q.7 về tỉnh Long An). Khi đến địa bàn H.Bình Chánh thì xảy ra va chạm với xe gắn máy do ông T.T.C. (45 tuổi) ngụ tỉnh Long An điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm ông T.T.C. chết sau một ngày được cấp cứu tại bệnh viện...