Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam chủ khách sạn Symphony vụ phát hiện 35 người Trung Quốc lưu trú trái phép

Sáng 22.3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” do Trần Anh Tài (47 tuổi, thường trú Q.10, TP.HCM) cùng đồng phạm thực hiện. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Anh Tài, Đổng Duy Trị (40 tuổi, thường trú Q.Gò Vấp) và Trịnh Minh Hoàng (33 tuổi, thường trú Cà Mau, chủ khách sạn Symphony). Các quyết định và lệnh đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.