Công an TP.HCM lên danh sách 600 đối tượng cho vay nặng lãi, 'tín dụng đen'

Theo Công an TP.HCM, từ đầu năm 2018 đến nay, tại TP xảy ra 4.086 vụ phạm pháp hình sự, bắt được 3.428 đối tượng, giảm 225 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Ngoài ra, nhiều loại án được kiềm chế, kéo giảm; trong đó trộm cắp tài sản giảm 228 vụ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP, tại buổi họp báo trưa 1.11 diễn ra tại UBND TP, thượng tá Nguyễn Quang Thắng (Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM) cho biết, Công an TP biết rõ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP diễn biến phức tạp, đặc biệt hoạt động cho vay nặng lãi, " tín dụng đen ".

Các đối tượng tín dụng đen thường ngụy trang hành vi cho vay nặng lãi bằng các hợp đồng mua bán xe trả góp hoặc chỉ cần giữ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người vay mà không làm hợp đồng.

Khi công an thu thập tài liệu sẽ không có bằng chứng thể hiện việc vay mượn tiền. Khi đến vay, người vay tiền phải ký giấy bán ô tô xe máy cho đối tượng; người vay tiền phải ký hợp đồng thuê chính trên tài sản của mình.

“Công an TP thấy được vấn đề này rất phức tạp, Công an TP đã lên danh sách 600 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng để xử lý. Đồng thời, Công an TP tăng cường kiểm tra công ty đòi nợ, dịch vụ cầm đồ núp bóng cho vay”, thượng tá Thắng nói.

Mặc dù Công an TP.HCM khám phá nhiều vụ, bắt nhiều đối tượng liên quan và tuyên truyền trong nhân dân nhưng nhiều người vẫn bất chấp vay tiền của các đối tượng này.

Thượng tá Thắng đánh giá, hoạt động "tín dụng đen" dẫn đến nhiều hệ lụy bất ổn trong xã hội. Khi người vay tiền không có khả năng trả nợ sẽ bị bắt giữ, tạt mắm tôm vào nhà, cố ý gây thương tích, đe dọa. Người dân khó thoát ra khi vay tiền bởi trả nợ không hết.

"Công an TP HCM khuyến cáo mọi người cần cẩn thận khi vay tiền nhằm tránh rơi vào bẫy của các đối tượng "tín dụng đen", nên tránh xa việc vay tiền. Nếu bị đe dọa, khủng bố cần đề nghị công an can thiệp để tránh hậu quả đáng tiếc", thượng tá Thắng nói.