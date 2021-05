Công an TP.HCM nói gì về nạn trộm chó vùng ven?

Tại buổi họp báo, PV Thanh Niên nêu 2 ngày qua, Báo Thanh Niên đăng 2 bài phản ánh về tình trạng trộm chó ở vùng ven ở Q.12, H.Hóc Môn và H.Củ Chi. Các nhóm này rất táo tợn, manh động và sẵn sàng chống trả người dân, lực lượng chức năng khi bị truy đuổi. Công an TP.HCM có nắm được tình hình này chưa và nếu có thì có giải pháp gì để chấn chỉnh ?

Trả lời PV Thanh Niên, đại diện Công an TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin từ Báo Thanh Niên phản ánh và yêu cầu công an các địa phương nắm tình hình, báo cáo lại tình hình và đề xuất biện pháp xử lý. Đối với hành vi trộm chó, công an khi bắt được đối tượng thì tùy theo mức độ sẽ có biện pháp xử lý tương xứng.

