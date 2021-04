TP.HCM: Tình hình nhập cảnh trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Tại buổi họp báo, ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM cho biết: “Tình hình đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép... vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, dễ phát sinh, bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM, khi dịch bệnh tại Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ đang diễn biến hết sức phức tạp”.

Ông Thắng cung cấp nhiều thông tin về kết quả thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại TP.HCM. Theo đó, từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình an ninh chính trị tại TP.HCM được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông được đảm bảo, phạm pháp hình sự được kéo giảm 9,75%.

Theo ông Thắng, các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước diễn ra tại TP.HCM, nhất là Đại hội Đảng các cấp được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác phòng chống đại dịch Covid -19 đạt được kết quả tốt, khống chế nhanh và ngăn chặn hiệu quả việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Ông Hà Phước Thắng cho biết thêm, tại TP.HCM vẫn còn xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng. Các vụ hỏa hoạn được kéo giảm nhưng vẫn xảy ra 2 vụ cháy nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng (làm chết 9 người). Các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm ngày càng nhiều.

Toàn cảnh buổi họp báo Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Theo ông Hà Phước Thắng, UBND TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp, núp bóng doanh nghiệp, liên quan đến tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao, gây rối trật tự công cộng...

Bên cạnh đó, phối hợp công an các tỉnh tuần tra phòng chống tội phạm tại địa bàn giáp ranh; tập trung thực hiện 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các vi phạm về xuất nhập cảnh, nhập cảnh trái phép...