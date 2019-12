Công an TP.HCM sẽ 'dẹp loạn' bến thủy vi phạm giấy phép

Đây là các bến thủy hoạt động không đúng quy định do Sở GT-VT TP.HCM phát hiện. Trước đó, UBND TP.HCM yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm của các bến thủy nội địa. Đây là động thái quyết liệt của UBND TP.HCM nhằm đảm bảo an toàn đối với hệ thống công trình vượt sông trên địa bàn thành phố.

Sở GT-VT báo cáo lên C ông an TP.HCM 13 bến thủy hoạt động không phép và 62 bến thủy hoạt động quá thời hạn giấy phép. Từ đó, Sở GT-VT đề nghị Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với UBND H.Bình Chánh xử lý triệt để các bến thủy vi phạm này. Đồng thời kiến nghị UBND H.Bình Chánh, Công an huyện cùng UBND các xã, thị trấn xử phạt vi phạm hành chính các bến thủy hoạt động không phép, quá thời hạn giấy phép theo Nghị định 132 (năm 2015) của Chính phủ.