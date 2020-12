Công an TP.HCM truy nã Trịnh Minh Thanh, giám đốc Công ty địa ốc Khang Gia

Ngày 5.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Trịnh Minh Thanh (56 tuổi, ngụ P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM), Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia (gọi tắt Công ty Khang Gia), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của công an, Công ty Khang Gia được thành lập năm 2003 do Trịnh Minh Thanh làm Tổng giám đốc, có trụ sở tại 103 Sư Vạn Hạnh (P.12, Q.10).

Ảnh: Công an cung cấp

Ông Trịnh Minh Thanh đang bị Công an TP.HCM truy nã

Thời gian qua, Công an TP.HCM nhận được nhiều đơn tố cáo công ty Khang Gia do ông Trịnh Minh Thanh làm Tổng giám đốc đã bán trùng nhiều căn hộ, tầng thương mại tại các chung cư nói trên cho nhiều người, lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Điển hình như, tại chung cư Khang Gia Chánh Hưng (số 59 đường 16, P.4, Q.8) ông Trịnh Minh Thanh với vai trò là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Khang Gia, đã có hành vi bán căn hộ số 12B tầng 5 không có thật cho bà Trần Thị Kim Liên, chiếm đoạt trên 1,5 tỉ đồng. Căn hộ số 10, tầng 7 của chung cư Khang Gia Chánh Hưng được Công ty Khang Gia bán cho hai người, chiếm đoạt 984 triệu đồng.

Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, khởi tố vụ, khởi tố bị can. Trong thời gian này, ông Minh đã không có tại nơi cư trú nên Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.