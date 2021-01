Công an TP.HCM truy tìm nhóm huy động vốn lừa đảo qua mạng

Ngày 19.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra, xác minh tin tố giác về tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do các đối tượng chưa rõ lai lịch thực hiện. Nhóm lừa đảo này thành lập các website: www.tailoc888.com, www.qxia68.com, www.qtrj.ssdh5.com, www.nasdaq666.com rồi dụ khách hàng dùng tiền mặt đặt đơn hàng ảo để hưởng hoa hồng cao từ các ứng dụng mua bán online như: Tiki, Lazada, Shopee, Amazone, Taobao, Sendo.

Để được mua hàng, nhận tiền hoa hồng, khách hàng phải nộp tiền vào số tài khoản 04101014973426 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) mang tên Lương Thị Thanh Loan (47 tuổi, cư trú: 325/4 Hòa Hảo, P.4, Q.10, TP.HCM).

Nhiều khách hàng tại TP.HCM, và các tỉnh đã tin tưởng nộp tiền vào số tài khoản nói trên. Những giao dịch đầu tiên, người chơi rút được tiền ra và nhận được hoa hồng nên đã tin tưởng nộp tiền thêm để hưởng lợi nhuận cao. Thế nhưng, việc giao dịch, rút tiền những lần sau đó của nhiều khách hàng không thành công, các website trên lần lượt không truy cập được. Nhiều khách hàng mất tiền nên đã đến Công an TP.HCM, làm đơn tố cáo.

Qua điều tra, Công an TP.HCM xác định Lương Thị Thanh Loan không có mặt tại địa phương (như địa chỉ đăng ký trên tài khoản nhận tiền). Công an TP.HCM yêu cầu Lương Thị Thanh Loan đến cơ quan này phối hợp làm việc, phục vụ công tác điều tra. Người dân nào biết Loan đang ở đâu liên hệ ngay Công an TP.HCM (số 459 Trần Hưng Đạo, Q.1) gặp điều tra viên Lê Văn Sáng (số điện thoại: 0989.681.964).