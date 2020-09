Công an TP.Huế thông tin về 'kẻ biến thái' ở công viên bờ bắc sông Hương

Ngày 10.9, Công an TP.Huế cho biết chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp công an phường xác minh tin đồn trên mạng xã hội về "kẻ biến thái " xuất hiện ở khu vực công viên bờ bắc sông Hương những ngày gần đây.

Cơ quan công an xác định một người đàn ông 53 tuổi (trú P.Thuận Hòa, TP.Huế) là người xuất hiện tại công viên và bị cho là " kẻ biến thái ”.

Tại cơ quan công an, người này khai ngày 6.9, sau khi ăn nhậu quá chén, có vào công viên đi vệ sinh, tiểu tiện không đúng nơi quy định và không quan sát mọi người xung quanh.

Người này thừa nhận lỗi việc đi vệ sinh không đúng ở nơi công cộng, chịu phạt và cam đoan không tái phạm.

Công an TP.Huế khẳng định thông tin về "kẻ biến thái" tại công viên dọc sông Hương lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Cơ quan này cũng khuyến cáo nếu công dân phát hiện các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn nói chung và "kẻ biến thái" (nếu cơ cơ sở nghi vấn) thì nhanh chóng liên hệ đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Công an TP.Huế số điện thoại 0234.3822.166 để cơ quan này kịp thời xử lý.