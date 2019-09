Đề xuất tăng mức phạt những kẻ biến thái lên từ 3 - 5 triệu đồng

Thời gian gần đây, liên tiếp những vụ quấy dối tình dục, thủ dâm trên xe bus,... xảy ra khiến dư luận hết sức bất bình. Tuy nhiên một số hành vi chưa có quy định xử phạt cụ thể, hoặc áp dụng khoản 1, điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP để phạt hành chính 200.000 đồng càng khiến xã hội không đồng tình.

Trong dự thảo sửa đổi về Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ Công an soạn thảo , áp dụng cho tất cả các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước ở phạm vi lãnh thổ Việt Nam lần này, quy định rõ ràng các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả.