Công an TP.Phan Thiết xử phạt nhóm người tụ tập lấn chiếm đất công ở Mũi Né

Đáng chú ý, mặc dù đã được Công an P.Mũi Né đến hiện trường giải tán ngay nhưng những ngày sau đó, nhóm người này vẫn tiếp tục bao chiếm, trồng dừa trên đất lấn chiếm và đập phá camera của dự án.

Dù đã được hướng dẫn đây là đất dự án của nhà nước, nếu có tranh chấp phải thực hiện đúng các quy định pháp luật nhưng vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vũ vẫn bất chấp, manh động và liên tục huy động hàng chục thanh niên xăm trổ, tự ý đưa phương tiện, máy móc vào san ủi đất, bao chiếm để trồng dừa nhiều ngày liền.

Trong hai ngày 4 và 5.8, Công an TP.Phan Thiết, Thanh tra Sở TN-MT Bình Thuận đã đến hiện trường hướng dẫn, giải quyết, vãn hồi trật tự. Tuy nhiên ngày hôm sau 6.8, vợ chồng ông Vũ lại dẫn người đưa máy móc quay trở lại khu đất của dự án để lấn chiếm đất một lần nữa.

Ngày 7.8, Công an TP.Phan Thiết lại có mặt tại hiện trường đưa tất cả những người có mặt tại đây về cơ quan công an để giải quyết. Sau đó, 12 người trong nhóm ông Vũ bị Công an TP.Phan Thiết xử phạt hành chính tổng cộng 9 triệu đồng về hành vi không chấp hành việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ