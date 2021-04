Công an TP.Thủ Đức bắt tạm giam Lê Chí Thành

Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) chiều 14.4 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Chí Thành (38 tuổi, thường trú thôn 1, xã Tân Đức, H.Hàm Tân, Bình Thuận ; tạm trú P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) về tội “chống người thi hành công vụ” theo điều 330 bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.