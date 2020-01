Công an xã mật phục bắt kẻ trộm phá khóa, cạy cửa hàng điện thoại

Ngày 19.1, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) phối hợp Công an xã Đồng Tâm tiến hành lấy lời khai của Mai Kỳ Thuật ( 24 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, Bình Phước) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bộ đồ nghề 2 tên trộm mang theo bị lực lượng công an kiểm tra Ảnh: Hoàng Giáp

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú nhận được tin báo của anh Trương Đăng Hoà (29 tuổi, ngụ ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) về việc thấy ổ khóa cửa tiệm bán điện thoại của gia đình có biểu hiện bị cạy, phá khóa.

Ngay sau đó, Công an xã Đồng Tâm đã tổ chức mật phục gần khu vực nhà của anh Hòa. Khoảng 30 phút sau, 2 đối tượng đi xe Winner màu đen BS 37M1 - 511.14 dừng xe, đang chuẩn bị vào phá khóa, tuy nhiên khi phát hiện có lực lượng công an đang mật phục, các đối tượng lên xe chạy trốn nhưng bị lực lượng Công an xã Đồng Tâm đuổi theo khống chế được 1 nghi phạm cùng xe máy, một tên khác đã lợi dụng trời tối, trốn thoát.

Nghi phạm cố gắng bẻ khóa cửa, hình ảnh được camera nhà dân ghi lại Ảnh: H.G

Kiểm tra trên người và xe của đối tượng, lực lượng công an còn thu giữ rất nhiều dụng cụ như: Bình xịt hơi cay, đèn tia laser, kéo, kìm các loại, bình gas khò… Đồng thời phát hiện biển số xe các đối tượng sử dụng cũng là biển số giả, được dán đè lên biển số thật.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên Mai Kỳ Thuật, (24 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng); qua test nhanh tại trạm y tế xã Đồng Tâm, Thuật dương tính với chất ma túy.

Chiếc xe được dán thêm biển số giả Ảnh: H.G

Thuật khai tối 18.1, Thuật có sử dụng ma túy, sau đó cùng Nam (ngụ tại huyện Phú Riềng, Bình Phước) đi xe máy lòng vòng tìm "mồi". Khi đến tiệm điện thoại của anh Hòa, Nam đi vào phá khóa, Thuật ở ngoài cảnh giới. Ít phút sau, do khó bẻ khóa, cả 2 bỏ đi về hướng thành phố Đồng Xoài tìm chỗ khác, nhưng không thấy. Tiếp đó, 2 tên quay lại tiệm điện thoại với ý định tiếp tục cạy, phá cửa để trộm cắp tài sản thì bị công an bắt giữ.

Xe máy 2 tên trộm sử dụng khi bị bắt giữ Ảnh: Hoàng Giáp

Hiện Công an xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú đang tiếp tục truy tìm đối tượng Nam; điều tra làm rõ vụ trộm phá khóa này.