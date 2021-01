Thanh Hóa: Công an xã bị 'tố' nổ súng, đánh đập người dân

Vừa qua, anh Nguyễn Thành Luân (31 tuổi, ngụ tại TT.Phong Sơn, H.Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) đã làm đơn gửi Công an H.Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) và các đơn vị chức năng “tố” bị trung úy Phạm Văn Hải, công an viên xã Thiên Phủ (H.Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đánh đập, cầm súng dí vào đầu dọa giết. Ngoài ra, anh Luân còn “tố” một số công an viên ở các xã lân cận xã Thiên Phủ cũng xông vào chửi bới , đánh anh.