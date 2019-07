Công bố hình ảnh hung thủ sát hại nhân viên cây xăng ở Nghệ An

Liên quan đến vụ án nhân viên cây xăng bị sát hại lúc rạng sáng , Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã công bố hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của cây xăng Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu).

Theo đó, thủ phạm là nam giới, khoảng 25-35 tuổi, dáng người bình thường, cao khoảng 1m65 - 1m70, nặng khoảng 65 - 75kg, da ngăm đen, cắt tóc ngắn. Khi gây án, thủ phạm mặc áo phông màu trắng, quần kaki sáng màu, đi giày thể thao màu đen, đế giày màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen có sọc kẻ màu trắng ở giữa.

Cửa hàng xăng dầu Quỳnh Giang, nơi xảy ra vụ án ẢNH T.NGỌC

Cơ quan điều tra yêu cầu nếu đơn vị, cá nhân nào xác định được nghi phạm có đặc điểm tương tự như trên thì khẩn trương thông báo cho Công an huyện Quỳnh Lưu hoặc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An qua số điện thoại 0967326777 (ông Nguyễn Thanh Hoàn, Công an huyện Quỳnh Lưu) hoặc 0984811867 (ông Phạm Chí Linh, Phòng cảnh sát hình sự).

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 2 giờ sáng ngày 10.7, chị Trần Thị Phượng (37 tuổi, ngụ xã Quỳnh Giang, nhân viên cây xăng Quỳnh Giang của Công ty Xăng dầu Nghệ An) đang trực bán xăng thì bất ngờ bị một người đàn ông bịt kín mặt từ bên ngoài xông vào dùng vật sắc nhọn đâm gục tại chỗ. Chị Phượng sau đó đã bị tử vong trên đường đi cấp cứu. Tài sản của chị Phượng và cây xăng không bị mất. Sau khi gây án, hung thủ lập tức rời khỏi hiện trường.