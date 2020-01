'Cõng' dầm cầu dài 38 m nhưng không có giấy phép chở hàng siêu trường siêu trọng

Theo Phòng CSGT Công an Tiền Giang, trước đó, ngày 5.1, từ thông tin do người dân phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã chặn dừng xe đầu kéo BS 51C - 481.17 và 51C - 480.09 đang chở 2 dầm cầu dài 38 m để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, các xe đầu kéo này cũng không trình được giấy phép vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng. CSGT đã lập biên bản xử lý.