Công khai các dự án phân lô bán nền để trị bất động sản 'bịp'

Dự án “ma”, bất động sản “bịp”

Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM cho biết Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (trụ sở Q.7) do bà Trần Thị Hồng Hạnh làm giám đốc và bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền làm chủ tịch HĐQT bị tố cáo là có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc ký các hợp đồng mua bán nền đất.

Theo đó, năm 2017, Hiền, Hạnh đã ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nhận ủy quyền mua đất nông nghiệp (các hợp đồng này sau đó bị các chủ đất hủy hợp đồng), sau đó lập khống các dự án “ma” (tức chưa có giấy phép thủ tục triển khai dự án), tổ chức phân lô nền theo bản vẽ tự vẽ, rồi quảng bá bán cho hàng chục khách, chiếm đoạt 81 tỉ đồng.

Đến nay, công an còn tiếp nhận đơn của 38 bị hại với số tiền chiếm đoạt hơn 55 tỉ đồng. Công ty CP Angel Lina (trụ sở Q.1) cũng lập khống nhiều dự án “ma” (ở Q.9, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh), sau đó ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất nền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sự việc trên khiến nhiều BĐ bức xúc: Vì sao cách công ty trên lại làm được dự án “ma”? BĐ Thiện Hào (TP.HCM) đặt câu hỏi: Chính quyền nơi có dự án "ma" có biết gì không, có ý kiến gì không? BĐ Thaicongben (Hậu Giang) thẳng thắn: Theo tôi, chính quyền và các cơ quan địa phương nơi có những dự án "ma" này không thể không biết, do vậy cũng nên xem xét trách nhiệm liên đới của họ. Còn BĐ Nguyên Hồng (TP.HCM) thì cho rằng do công tác quản lý không chặt chẽ, do đó cần phải chấn chỉnh để khi người dân mua nhà, mua đất dự án là dự án thật.

Cần sớm công khai các dự án phân lô bán nền

Nhiều BĐ sau khi đọc bài viết Chiêu trò của bất động sản “bịp” đăng trên Thanh Niên ngày 8.7 cho rằng cần phải sớm công khai các dự án phân lô bán nền cho mọi người biết. BĐ Công Bằng (TP.HCM) bày tỏ: Tôi rất tán đồng với việc một số sở, ngành đề xuất UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN-MT… triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP; thường xuyên, kịp thời công khai trên Cổng thông tin điện tử của sở các thông tin về dự án (phân lô bán nền, nhà ở…) đủ điều kiện được bán, cho thuê, mua, được huy động vốn theo quy định của pháp luật để người dân biết. Theo BĐ Công Bằng, việc thực hiện công khai các dự án phân lô bán nền sẽ "diệt" được các dự án bất động sản "bịp".

Hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên, BĐ Lê Văn Thà và Bình Luân (TP.HCM) đề xuất: “Cần cho thực hiện ngay”. BĐ Tám Em (TP.HCM) cho rằng đây là việc đơn giản mà thiết thực đối với người dân, nhất là những người thật sự có nhu cầu mua nền để làm nhà. Nếu thực hiện được sớm, thì bọn "bịp" sẽ không còn đất sống.

Nhiều BĐ hoan nghênh công an đã vào cuộc điều tra, lật tẩy được những thủ đoạn “ma”, “bịp” để mọi người cảnh giác, tránh bị lừa đảo.