Công khai việc kiểm tra đất đai đối với Trần Thị Ngọc Nữ ở Mũi Né

Ngày 1.1, Chủ tịch UBND P.Mũi Né (TP.Phan Thiết, Bình Thuận ) Nguyễn Văn Vũ cho biết từ ngày 31.12.2020, UBND P.Mũi Né cử cán bộ đến nhà bà Trần Thị Ngọc Nữ (KP.Long Sơn, P.Mũi Né) chuyển thông báo của UBND TP.Phan Thiết về việc kiểm tra, đo đạc thực trạng việc bà này sử dụng thửa đất số 19, để xử lý vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, bà Nữ không ký biên bản, không nhận thông báo do UBND TP.Phan Thiết gửi đến. Đây là lần thứ 3 UBND P.Mũi Né đến làm việc với bà Nữ để bàn giao quyết định kiểm tra đất đai, xử lý hành chính nhưng bà này không hợp tác. Do vậy, theo quy định, UBND P.Mũi Né đã công khai thông báo này (dán) tại trụ sở khu phố, nơi sinh hoạt cộng đồng và dán tại trụ sở UBND P.Mũi Né.

Như Thanh Niên đã liên tục phản ánh, bà Trần Thị Ngọc Nữ đang bao chiếm trái phép một phần trong thửa đất số 19 , xây nhà trái phép nhưng chính quyền địa phương gần như “bất lực”.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc kiểm tra các thửa đất đã cấp sổ đỏ cho Trần Thị Ngọc Nữ và hiện trạng thửa đất 13.195,5 m2 do Nữ bao chiếm, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết đã thành lập đoàn kiểm tra (gọi là đoàn kiểm tra 5936) để kiểm tra, nhưng suốt 2 tháng kể từ khi đoàn kiểm tra này được thành lập vẫn không tiến hành đo đạc được thửa đất trên do bà Nữ không hợp tác.

Tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Bình Thuận ngày 17.7.2020, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã chỉ đạo Công an TP.Phan Thiết củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố vụ án liên quan các sai phạm về đất đai của Trần Thị Ngọc Nữ tại KP.Long Sơn, P.Mũi Né. Tuy nhiên từ đó đến nay vẫn rơi vào “im lặng”.

Trong một diễn biến khác, Công an TP.Phan Thiết cho biết, Cơ quan Giám định tâm thần Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 vẫn chưa gửi kết quả giám định tâm thần đối với bị can Trần Thị Ngọc Nữ về Cơ quan CSĐT Công an Phan Thiết, theo trưng cầu giám định của cơ quan này.