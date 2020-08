Khởi tố bị can Trần Thị Ngọc Nữ, nhân vật 'cộm cán' ở Mũi Né

Vì sao đến bây giờ Trần Thị Ngọc Nữ mới bị khởi tố ? Như Thanh Niên đã phản ánh trong loạt phóng sự điều tra Giang hồ cưỡng chiếm đất công " ở Mũi Né, Trần Thị Ngọc Nữ và chồng là Trần Văn Đoàn được xác định là “nhân vật chính” trong các vụ tranh giành, bao chiếm đất nhà nước và gây rối trật tự ở KP.Long Sơn, thuộc P. Mũi Né, TP.Phan Thiết. Không chỉ đến trụ sở TAND tỉnh gây mất trật tự, Trần Thị Ngọc Nữ còn đến trụ sở UBND P.Mũi Né “giựt” biên bản vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm đất đai của mình, do cán bộ P. Mũi Né tiến hành lập biên bản. Hình ảnh công an ngăn chặn vụ gây mất an ninh trật tự ngày 23.9.2018 do Trần Thị Ngọc Nữ thuê giang hồ đến Mũi Né, đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý hình sự (người phụ nữ duy nhất trong ảnh là Trần Thị Ngọc Nữ) Ảnh: Quế Hà Bản thân Nữ còn thuê hàng chục “giang hồ” đem mã tấu đến khu phố Long Sơn (ngày 23.9.2017) để uy hiếp những người dân tranh chấp đất với mình, gây náo loạn cả khu phố, đến mức đích thân Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết (khi đó là ông Đỗ Ngọc Điệp ) và một Phó công an TP.Phan Thiết phải thân chinh ra trực tiếp giải quyết. Dù cán bộ địa phương và người dân có đơn tố cáo lên các cấp ở TP.Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận, nhưng từ đó đến nay, các vụ việc mà vợ chồng Trần Thị Ngọc Nữ gây ra không được giải quyết rốt ráo, gây hoang mang trong dư luận, mất an ninh trật tự địa phương. Chỉ khi Báo Thanh Niên vào cuộc phanh phui toàn bộ các vụ việc trên thì Tỉnh ủy Bình Thuận và Thành ủy Phan Thiết mới chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc. Theo trả lời của Công an Bình Thuận tại cuộc họp báo của UBND tỉnh ngày 17.7, thì hiện Công an tỉnh đang tiến hành thu thập các chứng cứ để tiếp tục khởi tố các vụ án vi phạm các quy định đất đai tại P. Mũi Né, trong đó có các vụ bao chiếm đất đai liên quan đến Trần Thị Ngọc Nữ.