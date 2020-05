Góc pháp lý: Livestream đánh đập người khác là hành vi vi phạm pháp luật

Sự việc xảy ra được khoảng hơn 30 phút thì có hàng chục thanh thiếu niên đến xem. Nhóm thanh niên này cũng lao vào hành hung người đàn ông quỳ gối mặc dù chưa biết sự việc thế nào.

Theo lời người livestream tên Bảo, người bị đánh có hành vi dâm ô và hiếp dâm con gái của Bảo. Bé gái này bị tự kỷ và chỉ mới 8 tuổi.

Theo luật sư (LS) Hoàng Tư Lượng (thuộc Đoàn LS TP.HCM), không biết lý do đánh người là gì nhưng việc đánh người như vậy là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính tại điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.