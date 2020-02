Vụ Tuấn 'khỉ' bắn chết người ở Củ Chi: Đùa với lửa coi chừng bỏng tay

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và hành trình tìm Tuấn Khỉ từ cuộc điện thoại giả danh

Đùa lố hay gây rối?

Bạn đọc (BĐ) Nhưng Nguyễn (TP.HCM) nhận xét đó là một vụ gây rối hơn là một trò đùa lố: “Thích đùa với lửa coi chừng bỏng tay? Không, không thể gọi đây là người thích "đùa" mà chính xác đó là kẻ gây rối, cần làm rõ động cơ rồi phạt nặng”.

Trong thực tế, khi anh Nguyễn Thanh Hải trình báo với công an rằng “Tuấn “khỉ” gọi cho tôi”, đồng thời phát trực tiếp (livestream) toàn bộ nội dung vụ việc lên mạng xã hội , đã gây sự xáo động không hề nhỏ. Nhất là khi trước đó cơ quan công an vẫn đang tiến hành vây bắt Tuấn “khỉ”.

Bức xúc, BĐ Võ Thảo (Long An) đề nghị cần làm rõ "Công an tỉnh Bình Dương đã xác định người gọi cho anh Nguyễn Thanh Hải không phải là Lê Quốc Tuấn mà có người mạo danh. Vậy ai mạo danh? Mạo danh để làm gì?”. BĐ Đặng Xuân Diễn (Nghệ An) cũng đề nghị công an truy tìm kẻ mạo danh và cho đi tù 5 năm, công bố rộng rãi tránh hệ lụy tương tự.

Nhiều người tập trung ở Trung An (Củ Chi) khi “hóng” được thông tin... phát trên YouTube “Tuấn khỉ ra đầu thú”

Thậm chí, có BĐ đặt vấn đề nghi ngờ yếu tố dàn dựng, như BĐ Tuân (Hà Nội) khẳng định chắc như đinh đóng cột, rằng: “Tôi rất tin đây là vụ dàn dựng để nổi tiếng, công an sẽ làm rõ được thật giả, khéo lại có thêm vi phạm pháp luật vì cố tình muốn nổi tiếng...”. Tán thành, BĐ Minh Quân (Hà Nội) cũng đề nghị công an sớm xác minh rõ “người gọi là ai, bây giờ nhiều người sản xuất nội dung YouTube để câu like kiếm tiền, nên tôi có thể nghi ngờ đây là dàn dựng. Nếu không phải, công an cần phải trừng trị đích đáng những người cản trở thi hành công vụ, đánh lạc hướng điều tra...”.

Nhưng cũng có BĐ tin “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cũng là một nạn nhân của trò đùa lố. BĐ Tèo Trung (TP.HCM) nêu ý kiến: “Uy tín của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải từ lâu ai cũng biết, cho nên lời anh ấy nói thì tôi tin sự thật đấy”.

Hiếu kỳ bất chấp nguy hiểm

Với nhiều BĐ, chuyện ai đó mạo danh Tuấn “khỉ” không “đáng ngạc nhiên” bằng sự “hiếu kỳ đến… bất chấp nguy hiểm” khi có rất nhiều người đã theo chân anh Hải đi tìm gặp Tuấn “khỉ”, trong lúc đây là nghi phạm cực kỳ nguy hiểm, được xác định có mang theo súng quân dụng khi bỏ trốn. BĐ Mr.Thinh (TP.HCM) nhận xét rằng người dân “đi xem bắt cướp có súng đạn mà còn đông vui hơn lễ hội nữa, dân mình chỉ sợ vi rút Corona , nhưng không sợ súng đạn, tui cũng vậy chắc luôn...”.

Dân mình rảnh thiệt, chẳng lo làm ăn chi, thấy chuyện là bu đông đen... Sơn, Lâm Đồng Nếu là hành vi câu like thì sao? Có bị xử lý không? Tèo, Cần Thơ Nhiều YouTube liên tục phát ngôn gọi lực lượng CA là nó, tụi nó. Cần được nhắc nhở Dung, TP.HCM

Nói như BĐ Trung (TP.HCM) là mức độ "hiếu kỳ" và "bất chấp" của một số người thật đáng "ngưỡng mộ" khi “dành thời gian hàng giờ, phớt lờ nguy hiểm chỉ để ngồi hóng chuyện và livestream... Thật sự không thể hiểu được họ nghĩ gì!”. BĐ Vietroad (TP.HCM) nhận xét đó là "dịch vụ thỏa mãn tính hiếu kỳ" của một bộ phận người dân: “Nghĩ cũng lạ, không đâu xa, ngay cả bà xã tôi ở nhà cũng vậy, báo chí, thời sự chả xem mà muốn nghe tin tức thì cứ mở mạng xã hội lên...”.