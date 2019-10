Chuyển hồ sơ vụ người đàn ông đánh phụ nữ vì bị nhắc xếp hàng rút tiền

Trưa 13.10, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an phường Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết đơn vị này đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ hành hung phụ nữ vì bị nhắc nhở xếp hàng khi rút tiền tại cây ATM trên địa bàn lên Công an quận Thanh Xuân để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Trong lúc mọi người chờ đến lượt, một người đàn ông xuất hiện và chen lên trước để rút tiền và được chị Loan nhắc: “Mọi người ai cũng xếp hàng, em thanh niên ai lại làm thế, chị còn cháu nhỏ đứng cũng lâu mới đến lượt, em đi xuống sau xếp hàng đi”.

Người đàn ông nghe vậy đã chửi bới chị Loan. Sau đó, khi rút không được tiền, người này hành hung chị Loan , bất chấp sự can ngăn của mọi người. Khi chị Loan lấy điện thoại ra quay video, người này còn liên tục đấm đá và nói: “Mày thích giáo dục ai, mày biết tao là ai không”, sau đó hất điện thoại của chị Loan rơi xuống đất, làm chiếc điện thoại vỡ màn hình.

Bức xúc vì hành vi thiếu văn hóa của người này, chị Loan đã tới Công an phường Khương Trung trình báo và đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm, đồng thời chia sẻ sự việc lên mạng xã hội , khiến nhiều người bức xúc.

Sau khi clip được chia sẻ, nhiều người đã truy ra được danh tính, số điện thoại, địa chỉ... của người đã đánh chị Loan. Đến chiều 12.10, người này đã đến Công an phường Khương Trung để trình diện. Danh tính người này được xác định là Đào Quang T. (39 tuổi, quê tại Thái Bình; thường trú tại quận Thanh Xuân). T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời xin lỗi, ngỏ ý muốn hòa giải với nạn nhân.

“Sáng 13.10, chúng tôi đã mời anh T. và chị Loan lên trụ sở. Cả 2 đều tường thuật đúng nội dung sự việc đã xảy ra, anh T. cũng đã nhận lỗi, xin lỗi chị Loan. Tuy nhiên, Công an phường đã quyết định chuyển hồ sơ sự việc lên Công an quận Thanh Xuân để tiếp tục làm rõ, xử lý”, một lãnh đạo Công an phường Khương Trung thông tin.