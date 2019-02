Thanh niên đi ô tô hành hung phụ nữ đã xin lỗi nạn nhân ra sao?

Liên quan đến vụ anh Nguyễn Thanh Tuấn hành hung chị Nguyễn Thị Thủy Tiên khiến cộng đồng mạng bức xúc, chiều ngày 9.2, ông Trần Văn Kim, Chủ tịch UBND P.Xuân An, Thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết trong tối ngày 8.2, anh Tuấn đã trực tiếp đến nhà chị Tiên để xin lỗi.

[VIDEO] Thanh niên đi ô tô hành hung phụ nữ đã xin lỗi nạn nhân

Tại đây, anh Nguyễn Thanh Tuấn đã bày tỏ sự hối hận, xin lỗi chị Tiên cùng gia đình chị Tiên.

“Anh sai rồi, e cười cái cho cộng đồng mạng người ta vui nha”, anh Tuấn nói. Sau đó Tuấn quay sang bắt tay mẹ chị Tiên, tiếp tục nói lời xin lỗi.

Đáp lại, mẹ chị Tiên nói: “Chú Tuấn và gia đình đã biết cái sai của mình, cũng đến đây xin lỗi, thôi thì đầu năm để cho mọi chuyện tốt đẹp, êm xuôi, gia đình tôi chấp nhận bỏ qua mọi việc...”.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, từ chiều ngày 5.2 (tức Mùng 1 Tết Kỷ Hợi), trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh một thanh niên đi ô tô hành hung người phụ nữ chạy xe máy , khiến cộng đồng mạng bức xúc.

[VIDEO] Diễn biến vụ việc

Theo nội dung clip ghi lại, sự việc xảy ra vào chiều 5.2 trên đường Nguyễn Tri Phương, thuộc P.Xuân An. Thời điểm này, một bé trai khoảng 10 tuổi từ trên vỉa hè lao ra đường để đến chiếc ô tô màu trắng đậu bên kia đường.

Cũng lúc này từ phía dưới có một phụ nữ điều khiển xe máy chở theo con nhỏ, do phía trước có một chiếc ô tô khác đậu chắn tầm nhìn, cộng với việc bé trai trên lao ra bất ngờ nên chiếc xe máy do người phụ nữ điều khiển đã va vào bé trai.

Sau khi bất ngờ xảy ra va chạm, bé trai ngã xuống đường nhưng nhanh chóng đứng dậy. Điều đáng nói là ngay lập tức, từ trong xe ô tô màu trắng đậu bên kia đường, có một nam thanh niên lao ra, hùng hổ tát người phụ nữ; sau đó còn quay lại xe cầm một vật gì đó, hung hăng trở ra tiếp tục hành hung, thì có một người phụ nữ khác chạy ra can ngăn.

Sau vài giây bất ngờ, người phụ nữ chạy xe máy tránh đi, còn nam thanh niên đi ô tô vẫn hùng hổ, đòi chạy theo để tiếp tục gây chuyện.

Sau khi clip được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người đã lên án hành động côn đồ, bênh con cháu bất chấp lý lẽ của nam thanh niên trên. Nhiều người do quá bức xúc đã kéo đến nhà nam thanh niên này để hỏi chuyện, yêu cầu xin lỗi người phụ nữ đi xe máy nhưng không gặp.

Công an P.Xuân An cũng vào cuộc điều tra, sau đó xác định được danh tính người phụ nữ chạy xe máy là Nguyễn Thị Thủy Tiên (21 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc, Đồng Nai, tạm trú P.Xuân An), nam thanh niên hành hung chị Tiên là Nguyễn Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ P.Xuân Hòa, Thị xã Long Khánh còn bé trai kia là cháu Nguyễn H.N (12 tuổi, con của Nguyễn Thanh Tuấn).

Sáng ngày 8.2, chị Tiên đã đến trụ sở Công an P.Xuân An trình báo vụ việc, sau đó chính quyền P.Xuân An đã động viên tinh thần, thăm hỏi và chúc tết mẹ con chị Tiên.

Cha của Nguyễn Thanh Tuấn cũng có mặt và gửi lời xin lỗi đến chị Tiên.