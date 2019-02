Thanh niên đi ô tô hành hung phụ nữ chạy xe máy: Người cha đi xin lỗi

Trưa 8.2, ông Trần Văn Kim, Chủ tịch UBND P.Xuân An, TX.Long Khánh (Đồng Nai) cho biết trong sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (21 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc, Đồng Nai) đã đến trụ sở Công an P.Xuân An trình báo vụ việc.