Nam thanh niên đi ô tô hành hung phụ nữ đi xe máy: Công an nói gì?

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 5.2 (tức ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi) tại khu vực trước số nhà 144B Nguyễn Tri Phương, thuộc P.Xuân An, TX.Long Khánh (Đồng Nai).

Vụ va quẹt giao thông xảy ra giữa cháu Nguyễn Huy N. (12 tuổi, ngụ P.Xuân Hòa, TX.Long Khánh) đang đi qua đường với một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) chạy xe máy chở phía trước 1 cháu nhỏ.

Lúc này, cha cháu N. là ông Nguyễn Thanh T. (36 tuổi) đang ngồi trên xe ô tô nhìn thấy nên xông ra tát người phụ nữ trên. Người nhà ông T. ra can ngăn, xin lỗi người phụ nữ để hòa giải và người phụ nữ trên bỏ đi.

Hiện Công an P.Xuân An, TX. Đang tiến hành xác minh những người liên quan và mời lên cơ quan Công an để điều tra, làm rõ.