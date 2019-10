Truy tìm 2 nghi phạm lắp thiết bị trộm cắp thông tin tại cây ATM

Sáng nay, 8.10, trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên và cho biết 2 nghi phạm đã thực hiện việc lắp thiết bị trộm cắp thông tin của khách hàng tại cây ATM của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Tĩnh.

Theo thiếu tá Hải, ngày 19.9, một cán bộ Ngân hàng BIDV khi kiểm tra camera an ninh tại cây ATM đặt tại Trung tâm thương mại BMC (ở thành phố Hà Tĩnh) thì phát hiện vào ngày 17.9, có 1 nam thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bịt mặt đang có hành vi thực hiện việc lắp đặt thiết bị theo dõi để trộm cắp thông tin trên thẻ ATM của khách hàng. Chỉ trong thời gian khoảng 1 phút, nam thanh niên này đã lắp đặt thành công các thiết sao chụp thông tin trên cây ATM.

Sau khi phát hiện sự việc, ngoài thực hiện các biện pháp ngăn chặn, Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh đã báo cho Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra. Qua xác minh và trích xuất các camera an ninh tại Trung tâm thương mại BMC, công an xác định có 2 thanh niên thực hiện việc lắp đặt thiết bị trộm cắp này. Để thực hiện việc trộm cắp thông tin, các nghi phạm này đã gắn một thiết bị điện tử thông minh có nhiều mắt camera siêu nhỏ vào khu vực bàn phím nhập dữ liệu mã Pin của cây ATM. Rất may là ngân hàng phát hiện sớm nên chưa có khách hàng nào bị trộm tiền trong tài khoản.

“Thời gian gần đây, một nhóm đối tượng người Trung Quốc sang các tỉnh thành của Việt Nam lắp đặt thiết bị điện tử vô cùng hiện đại và tinh vi để lấy trộm thông tin về tài khoản cá nhân tại các ngân hàng . Sau đó, nhóm này làm giả thẻ ATM của ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Hiện nay công an các tỉnh đã phát hiện và bắt được một số đối tượng. Chúng tôi nghi ngờ 2 nghi phạm này cũng là người nước ngoài”, thiếu tá Hải nói.