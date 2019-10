Đang làm thủ tục chuyển hồ sợ vụ 'thẩm phán, giảng viên' lên Công an TP.HCM

Như Thanh Niên đã đưa tin, thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên Lâm Hoàng Tùng bị tố cáo xông vào nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm mà không có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhóm của ông Tùng còn “bắt” 3 đứa bé trong ngôi nhà, đưa lên taxi với ý định rời khỏi hiện trường nhưng bị ngăn cản quyết liệt. Toàn cảnh vụ thẩm phán, giảng viên bị tố xông vào nhà "bắt" 3 em bé Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Hải Nam đã có lời nói và hành động hỗ trợ bị can Lâm Hoàng Tùng trong quá trình mang các cháu bé ra khỏi nhà, giúp sức cho Tùng thực hiện hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác”. Ngày 1.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Hoàng Tùng và Nguyễn Hải Nam cùng về hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác” xảy ra tại nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM). Đồng thời, cơ quan công an ra lệnh khám xét chỗ ở của Lâm Hoàng Tùng. Tiếp đó, ngày 3.10, bà Hoàng Thị Thu Thảo (người ký hợp đồng mua nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM của bà H.T.A.Ch) đã gửi đơn yêu cầu Công an Q.1 điều tra thêm về hành vi hủy hoại, trộm cắp tài sản của nhóm người xông vào chỗ ở của bà vào chiều 19.9. Cùng ngày, Công an Q.1 tiến hành khám xét tại trụ sở TAND Q.4 và Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, nơi thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên Lâm Hoàng Tùng làm việc.