Vụ Phó chánh án Nguyễn Hải Nam: Yêu cầu điều tra thêm hành vi hủy hoại, trộm cắp tài sản

Khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng Công an đưa Nguyễn Hải Nam đi, sau khi khám xét nơi làm việc của bị can này ngày 3.10 ẢNH: C.T.V Trưa 3.10, Công an Q.1 tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Hải Nam tại TAND Q.4 và nơi làm việc của bị can Lâm Hoàng Tùng tại Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, để phục vụ công tác điều tra. Công tác khám xét kéo dài khoảng 13 giờ cùng ngày, sau đó công an đưa 2 bị can lên xe, rời đi. Trác Rin