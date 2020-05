Đắk Nông: Bắt kẻ hiếp dâm bé gái đến mang thai

Ngày 20.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt tạm giam Hoàng Văn Hà (22 tuổi, ở xã Thái Học, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Theo điều tra ban đầu, khoảng từ tháng 5.2019, Hà đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu N.T.K.C (14 tuổi, trú tại huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông) dẫn đến hậu quả C. có thai.

Hà cùng mẹ đã thỏa thuận bồi thường tổn hại sức khỏe , danh dự, nhân phẩm cho C. với số tiền là 100 triệu đồng.

Hà đã đưa trước cho gia đình cháu C. 10 triệu đồng, sau đó bỏ về quê tại Cao Bằng sinh sống và không thực hiện theo thỏa thuận nên gia đình C. đã làm đơn tố cáo Hà đến cơ quan chức năng. Ngày 9.3, C. sinh con. Kết quả giám định ADN xác định bé gái là con đẻ của Hoàng Văn Hà.