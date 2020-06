Khởi tố vụ án gây rối ở TAND tỉnh Bình Thuận

Đại tá Vũ Hoàng Kiên (nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an) cho biết VN chưa công nhận bất cứ loại hình tiền điện tử và tiền kỹ thuật số (tiền ảo).

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Năm 2019, diện tích rừng tự nhiên của các tỉnh Tây nguyên giảm 15.753 ha, tỷ lệ che phủ rừng giảm 0,09% so với năm 2018.

Nhiệt độ đo tại Đô Lương (Nghệ An) ngày 22.6 là 41,2oC; tại Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,5oC.