Giang hồ cưỡng chiếm đất công

Sau khi lấn chiếm đất công, “vợ chồng N.Đ” cho rào chắn lại bằng hàng rào xây kiên cố. Dĩ nhiên, theo người dân tố giác, các chủ dự án muốn lấy lại phải thương lượng, trả tiền cho dù “chủ đất” chẳng có lấy một mảnh giấy chủ quyền sử dụng. Ngoài ra, “vợ chồng N.Đ” còn sang nhượng, cho thuê để trục lợi, như vụ khu nhà trọ (đường Xuân Thủy) cho ông X.T thuê, là một điển hình.

Một vụ cưỡng chiếm đất công điển hình khác, xảy ra ở KP.Long Sơn (P.Mũi Né). Theo một cán bộ khu phố, ban đầu “vợ chồng N.Đ” mua 20 m đất (chiều ngang) ven đường của ông N.A (người dân địa phương). Đây là đất trồng rừng thuộc quyền quản lý của nhà nước. Sau khi được một số cán bộ TP.Phan Thiết “giúp đỡ” làm sổ đỏ, “vợ chồng N.Đ” đã mở rộng, lấn chiếm sâu vào trong rừng hàng nghìn mét vuông đất, vốn là khu đất trồng rừng do UBND P.Mũi Né quản lý. Đỉnh điểm là ngày 23.9.2017, hàng chục “giang hồ” cầm mã tấu, dưới sự chỉ huy của “vợ chồng N.Đ” đến tranh chấp đất với người dân khiến công an phải can thiệp. Sau đó, những tay “giang hồ” bị đưa về Công an P.Mũi Né lập biên bản, nhưng đến nay vụ việc vẫn không được xử lý, đất bị cưỡng chiếm vẫn còn đang bị cưỡng chiếm (!).