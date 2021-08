Công nhân ở lại Bình Dương được hỗ trợ 300.000 đồng/người tiền nhà trọ

Theo đó, HĐND tỉnh Bình Dương đã ban hành nghị quyết hỗ trợ tiền nhà trọ cho CN, người lao động một lần, trong tháng 8 là 300.000 đồng/người. Ngoài ra, các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng cũng được hỗ trợ 80.000 đồng/ngày/người nhưng không quá 800.000 đồng/tháng.

Người nước ngoài ở Bình Dương đi tiêm vắc xin Covid-19. Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Trước đó, Bình Dương đã triển khai gói 260 tỉ đồng để hỗ trợ cho khoảng 500.000 CN, người lao động ở lại Bình Dương trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương, chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn) phải phối hợp với các khu phố, ấp và chủ nhà trọ để lập danh sách những CN bị mất việc, ngừng việc không về quê mà ở lại Bình Dương trong các khu nhà trọ để nhận tiền hỗ trợ.

Công nhân ở nhà trọ nhận hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm từ gói 260 tỉ đồng. Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Đối với CN đang làm việc trong các doanh nghiệp “3 tại chỗ” thì được hưởng các chính sách hiện hành của DN, còn lao động tự do thì được hưởng các chế độ hỗ trợ do Sở LĐ-TB-XH Bình Dương chi trả, do đó không thuộc diện được hưởng chế độ do Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương chi trả.

Từ ngày 5.8, Bình Dương đã triển khai chiến dịch tiêm vắc xin trên diện rộng cho CN, người lao động, giáo viên… với 325.000 liều vắc xin AstraZeneca, Moderna và Shinopharm.

Tiêm vắc xin cho người lao động ở P.Phú Cường (Bình Dương). Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Theo Sở Y tế Bình Dương, các loại vắc xin được phân bổ cụ thể như sau: 80.000 liều vắc xin AstraZeneca tiêm cho đối tượng ưu tiên phòng chống dịch và 73.000 liều tiêm công nhân, lao động trong các doanh nghiệp. 149.520 liều vắc xin Moderna tiêm cho lực lượng ưu tiên phòng chống dịch và 23.000 liều vắc xin Shinopharm tiêm cho công dân Trung Quốc và du học sinh chuẩn bị đi du học Trung Quốc.

Đối tượng tiêm vắc xin các đợt được chia làm 13 nhóm, trong đó có công nhân, người lao động, người nghèo, tài xế, bưu chính, lao động tự do, giáo viên…