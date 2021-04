'Công trường' gỗ lậu ở Ia Grai

Hàng trăm lóng gỗ tròn, gỗ xẻ đã được lâm tặc tập kết ở trên bờ và dưới lòng hồ thủy điện Sê San 4 thuộc xã Ia O, H.Ia Grai (Gia Lai).

Trước đó, tối 19.4, tổ tuần tra của Đồn biên phòng Ia O phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy, Công an tỉnh Gia Lai tuần tra trên khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4 thuộc xã Ia O đã phát hiện vụ vận chuyển gỗ lớn. Cụ thể, một sà lan đang chở 1 xe tải mang biển số 47C - 01.523, trên xe có 24 lóng gỗ với khối lượng 4,6 m3 gỗ trái phép.

Tiếp đó, ngày 22.4, Đồn biên phòng Ia O phối hợp với Hạt kiểm lâm H.Ia Grai phát hiện thêm 96 hộp gỗ xẻ bị khai thác trái phép, khối lượng hơn 2,2 m3 tại khoảnh 1, tiểu khu 334 thuộc xã Ia O.

Sáng 25.4, đoàn liên ngành của tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4, đã xác định có 2 địa điểm tập kết lâm sản trên một ốc đảo tại khoảnh 1, tiểu khu 334 thuộc xã Ia O.

Theo đó, tại vị trí thứ nhất, đoàn phát hiện 7 khúc gỗ, phần thân gỗ nằm dưới nước, chỉ có 1 phần đầu khúc gỗ nhô lên khỏi mặt nước có đường kính khoảng từ 15 - 20 cm, chưa xác định được chủng loại. Vị trí thứ hai có 22 khúc gỗ phần thân gỗ nằm dưới nước, có đường kính khoảng từ 10 - 25 cm.

Mở rộng kiểm tra, đoàn công tác phát hiện tại hiện trường có 3 tời cáp thủ công làm bằng gỗ dùng để trục vớt gỗ và 7 lò than. Tất cả các bãi có gỗ, củi, tời kéo gỗ, lò than đều nằm cạnh vườn điều của hộ gia đình ông Trần Văn Tuấn, là một trong 7 hộ gia đình đang sinh sống trên ốc đảo. Tại các bến sông thuộc dòng Sê San, lâm tặc đã độ chế nhiều thuyền máy để vận chuyển gỗ. Một số lò than và phương tiện khai thác gỗ cũng được tìm thấy chứng tỏ sự tồn tại của công trường gỗ lậu lớn ở khu vực này.